Сборная России по футболу сыграет с Перу и Чили

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России проведут товарищеские матчи с национальными командами Перу и Чили, сообщает пресс-служба РФС.

12 ноября в Санкт-Петербурге россияне сыграют с Перу, 15 ноября в Сочи – с Чили. Кроме того, 18 ноября в Сочи состоится матч между сборными Чили и Перу.

О точном времени начала матчей РФС объявит дополнительно.

Сборная Перу – финалист Кубка Америки 2019 года, участник ЧМ-2018 в России. В рейтинге ФИФА Перу занимает 42-е место.

Чили – двукратный победитель Кубка Америки. В розыгрышах 2015 и 2016 годов чилийцы в финалах дважды обыграли Аргентину. Сборная занимает 57-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Сборная России в рейтинге ФИФА занимает 35-е место.

Перу РФС ФИФА Чили футбол
