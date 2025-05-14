Мирра Андреева проиграла Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Риме
Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице США Коко Гауфф в 1/4 финала турнира категории WTA 1000 в Риме.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5).
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место, Гауфф – третье.
Серия турниров WTA 1000 – вторая по статусу в женском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.
Призовой фонд турнира в Риме – свыше 6 млн евро.