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Дидье Дрогба сыграет в посвященном триумфу ЦСКА в Кубке УЕФА гала-матче

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Бывший футболист лондонского "Челси" Дидье Дрогба примет участие в гала-матче, посвященном триумфу московского ЦСКА в Кубке УЕФА-2004/05.

"Бывший капитан и лучший бомбардир в истории сборной Кот-д"Ивуара, один из лучших игроков в истории "Челси" присоединится к команде Клода Макелеле, Нани, Марио Йепеса, Карло Кудичини и ко", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Матч пройдет 18 мая на "ВЭБ Арене". В нем победный состав армейцев сыграет с командой звезд, составленных из соперников ЦСКА по Кубку УЕФА-2004/05.

ЦСКА стал первой российской командой, которой удалось выиграть еврокубковый турнир. В 2008 году его успех повторил петербургский "Зенит", который тогда же стал обладателем Суперкубка УЕФА.

ЦСКА Дидье Дрогба Челси Кубок УЕФА
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