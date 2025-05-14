Сборная США в драматичном матче победила Норвегию на ЧМ по хоккею

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной США со счетом 6:5 взяли верх над Норвегией в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира.

Игра прошла в датском Хернинге.

По ходу матча американцы вели со счетом 5:1, но позволили сопернику отыграться. Победный гол сборная США провела в овертайме. Автором точного броска стал Тейдж Томпсон, оформивший хет-трик. В составе сборной Норвегии три шайбы забросил Стиан Сольберг.

Команды представляют группу В. Сборная США набрала 8 очков и занимает второе место. У Норвегии 1 балл, она – на седьмой строчке. Лидирует в группе Германия (9).

В параллельно шедшем матче Словакия со счетом 2:1 переиграла Францию. Встреча состоялась в Стокгольме.

Команды представляют группу А. Словакия находится на третьей строчке (7), Франция – на седьмой (1). Лидируют Канада и Швеция (по 9).