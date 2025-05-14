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ЦСКА по пенальти обыграл "Зенит" и вышел в Суперфинал Кубка России

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА завоевали путевку в Суперфинал Кубка России, пройдя по сумме двух встреч петербургский "Зенит".

В среду в Москве прошла ответная игра финала Пути РПЛ турнира (результат первой встречи - 2:0 в пользу "Зенита).

На 37-й минуте Матвей Кисляк вывел ЦСКА вперед. На 45+2 минуте армеец Иван Обляков не смог реализовать пенальти. Однако на 90+2 минуте точный удар Тамерлана Мусаева в ворота "Зенита" позволил москвичам отыграться по сумме двух встреч.

Основное время завершилось со счетом 2:0 в пользу ЦСКА. В серии пенальти успешнее оказались хозяева поля (4:3).

В Суперфинале ЦСКА сыграет с победителем пары "Спартак" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону). Эти команды сыграют в четверг в финале Пути регионов.

Зенит ЦСКА футбол Кубок России по футболу
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