Экс-чемпион Hardcore FC Ишимбаев уверен, что Махачев не будет обеспокоен боем Топурии и Оливейры

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российский боец, экс-чемпион Hardcore FC Ильнар Ишимбаев по прозвищу Хантер не удивлен решению UFC организовать бой за пояс в легком весе, ранее принадлежавший россиянину Исламу Махачева, между испанцем Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

"Моя реакция на анонс боя Топурии и Оливейры… Неудивительно. Бой однозначно привлечет внимание общественности. Экс-чемпион снова получит возможность побороться за титул против Топурии, который на ходу и на слуху. Бой Махачева и Топурии был бы очень интригующим, то есть действительно ли Топурия соответствует уровню и является конкурентом Махачеву. Но очевидно, что руководства UFC своя стратегия развития", - сказал Ишимбаев "Интерфаксу".

"Махачев – первый номер рейтинг вне зависимости от весовых категорий, не нуждающийся в представлении. Для него нужен лишь действительно достойный и конкурентный соперник, которого нужно подготовить и прогреть до конца", - отметил боец.

"Сам Махачев в режиме ожидания, кто же станет его следующим соперником, на котором он попытается снова утвердится. И уверен, он не обеспокоен парой Топурия – Оливейра. Ему есть, чем заняться. И чемпионом из народа по-настоящему никто из победителей пары не станет, пока все-таки кто-то не пройдет сильнейшего – Махачева", - подчеркнул собеседник агентства.

Махачев проведет бой за пояс в полусреднем весе с австралийцем Джеком Маддаленой.

Что касается Ишимбаева, он 22 мая в Москве в главном турнире Prime FL в поединке на голых кулаках встретится с Ибрагимом "Никархо" Исламовым.