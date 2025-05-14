Поиск

Экс-чемпион Hardcore MMA назвал неуважительным к Махачеву решение по поясу UFC

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Бывший чемпион Hardcore MMA Шамиль Рамазанов раскритиковал решение UFCлишить россиянина Ислама Махачева статуса чемпиона в легком весе из-за перехода в полусредний вес.

СпортМахачев освободил титул чемпиона UFC в легком весеМахачев освободил титул чемпиона UFC в легком весеЧитать подробнее

"На мой взгляд, UFC проявила легкое неуважение к Махачеву, лишив его пояса в легком весе. Когда Конор (Макгрегор) поднимался в весе за вторым поясом, его титула не лишали. Когда это делал (Александр Волкановски), пояс в 66 кг не делали вакантным. А сейчас почему-то получилось вот так", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

Как сообщалось, UFC организует бой за пояс в легком весе, ранее принадлежавший Махачеву, между испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Сам Махачев проведет бой за пояс в полусреднем весе с австралийцем Джеком Маддаленой.

"Возможно, они тем самым хотят подвести Илию и Ислама к противостоянию, в котором у обоих будет по поясу. Жаль, что Махачеву приходится таким тернистым путем идти к уникальному достижению, но я думаю, что в итоге он завоюет два титула одновременно и уже навсегда впишет свое имя в историю ММА", - выразил мнение Рамазанов.

На счету 33-летнего Махачева в смешанных единоборствах 27 побед при одном поражении. Чемпионом UFC он стал в октябре 2022 года, победив Оливейру. После этого россиянин четырежды защитил титул.

MMA UFC Шамиль Рамазанов Ислам Махачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе

Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе

"Трактор" обыграл "Локомотив" в первом матче финала Кубка Гагарина

Даниил Медведев выбыл из турнира Masters в Риме

Даниил Медведев выбыл из турнира Masters в Риме

Российские фигуристы Петросян и Гуменник выступят в отборе на Олимпиаду

Российские фигуристы Петросян и Гуменник выступят в отборе на Олимпиаду

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от третьего поражения в серии с "Каролиной"

В Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборной

В Бразилии объявили о назначении Анчелотти главным тренером сборной

"Барселона" обыграла "Реал" и упрочила лидерство в Ла Лиге

"Барселона" обыграла "Реал" и упрочила лидерство в Ла Лиге

"Факел" уступил "Локомотиву" и лишился шансов остаться в РПЛ

Даниил Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Риме

Валентина Шевченко защитила титул чемпионки UFC

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });