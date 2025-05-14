Экс-чемпион Hardcore MMA назвал неуважительным к Махачеву решение по поясу UFC

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Бывший чемпион Hardcore MMA Шамиль Рамазанов раскритиковал решение UFCлишить россиянина Ислама Махачева статуса чемпиона в легком весе из-за перехода в полусредний вес.

"На мой взгляд, UFC проявила легкое неуважение к Махачеву, лишив его пояса в легком весе. Когда Конор (Макгрегор) поднимался в весе за вторым поясом, его титула не лишали. Когда это делал (Александр Волкановски), пояс в 66 кг не делали вакантным. А сейчас почему-то получилось вот так", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

Как сообщалось, UFC организует бой за пояс в легком весе, ранее принадлежавший Махачеву, между испанцем грузинского происхождения Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Сам Махачев проведет бой за пояс в полусреднем весе с австралийцем Джеком Маддаленой.

"Возможно, они тем самым хотят подвести Илию и Ислама к противостоянию, в котором у обоих будет по поясу. Жаль, что Махачеву приходится таким тернистым путем идти к уникальному достижению, но я думаю, что в итоге он завоюет два титула одновременно и уже навсегда впишет свое имя в историю ММА", - выразил мнение Рамазанов.

На счету 33-летнего Махачева в смешанных единоборствах 27 побед при одном поражении. Чемпионом UFC он стал в октябре 2022 года, победив Оливейру. После этого россиянин четырежды защитил титул.