Поиск

"Локомотив" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с "Трактором"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" победили челябинский "Трактор" во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Результат встречи в Ярославле – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

На 5-й минуте "Трактор" повел в счете, играя в меньшинстве. Автором гола стал Чарльз Робинсон.

"Локомотив" ответил четырьмя точными бросками, ворота "Трактора" поразили Александр Полунин (22), Георгий Иванов (36), Максим Березкин (57), Никита Кирьянов (57, в пустые ворота).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующие две игры пройдут в Челябинске – 17 и 19 мая.

Результат встречи в Ярославле – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев.

КХЛ Локомотив Трактор Кубок Гагарина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ростов" обыграл "Спартак" и вышел в Суперфинал Кубка России по футболу

Роналду сохранил статус самого высокооплачиваемого спортсмена мира

Роналду сохранил статус самого высокооплачиваемого спортсмена мира

СМИ сообщили о скором назначении Моуринью в сборную Португалии

СМИ сообщили о скором назначении Моуринью в сборную Португалии

ЦСКА по пенальти обыграл "Зенит" и вышел в Суперфинал Кубка России

ЦСКА по пенальти обыграл "Зенит" и вышел в Суперфинал Кубка России

Мирра Андреева проиграла Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Риме

Мирра Андреева проиграла Коко Гауфф в четвертьфинале турнира в Риме

Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе

Махачев освободил титул чемпиона UFC в легком весе

"Трактор" обыграл "Локомотив" в первом матче финала Кубка Гагарина

Даниил Медведев выбыл из турнира Masters в Риме

Даниил Медведев выбыл из турнира Masters в Риме

Российские фигуристы Петросян и Гуменник выступят в отборе на Олимпиаду

Российские фигуристы Петросян и Гуменник выступят в отборе на Олимпиаду

Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от третьего поражения в серии с "Каролиной"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });