"Локомотив" сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с "Трактором"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" победили челябинский "Трактор" во втором матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Результат встречи в Ярославле – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0).

На 5-й минуте "Трактор" повел в счете, играя в меньшинстве. Автором гола стал Чарльз Робинсон.

"Локомотив" ответил четырьмя точными бросками, ворота "Трактора" поразили Александр Полунин (22), Георгий Иванов (36), Максим Березкин (57), Никита Кирьянов (57, в пустые ворота).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующие две игры пройдут в Челябинске – 17 и 19 мая.

Результат встречи в Ярославле – 4:1 (0:1, 2:0, 2:0) в пользу хозяев.