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"Вашингтон" с Овечкиным выбыл из Кубка Стэнли НХЛ

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 1:3 уступил "Каролине" в пятом матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Вашингтоне.

Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Каролины", которая, таким образом, вышла в полуфинал турнира. "Вашингтон" выбыл из розыгрыша.

В составе "Каролины" победную шайбу в пятом матче забросил российский нападающий Андрей Свечников. Дебютный матч провел перешедший из петербургского СКА защитник Андрей Никишин.

Рекордсмен НХЛ по голам в регулярных чемпионатах капитан "Вашингтона" Александр Овечкин результативными действиями не отметился.

В десяти матчах плей-офф Овечкин набрал 6 (5+1 по системе "гол+пас") очков. В регулярном чемпионате текущего сезона на его счету 73 (44+29) очка. По ходу чемпионата 39-летний россиянин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал самым результативным игроком в истории "регулярок" НХЛ. Сейчас на его счету 897 голов.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей Каролина
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