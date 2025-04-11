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Хоккеист СКА Никишин перейдет в клуб НХЛ "Каролина"

Хоккеист СКА Никишин перейдет в клуб НХЛ "Каролина"
Фото: Максим Константинов/ТАСС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - СКА расторг контракт с защитником Александром Никишиным, сообщает пресс-служба петербургского хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб СКА и Александр Никишин по обоюдному согласию расторгают контракт, права на хоккеиста в КХЛ закреплены за петербуржцами. Защитник подпишет соглашение с клубом НХЛ "Каролина Харрикейнз", - говорится в сообщении.

23-летний Никишин провел СКА три сезона, выиграв в составе команды Кубок Континента. Также он дважды становился победителем Кубка Первого канала в составе сборной России.

КХЛ НХЛ СКА хоккей Каролина Харрикейнз Александр Никишин
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