Матчевая встреча сборных России и мира по боксу пройдет в Санкт-Петербурге

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Боксеры сборной России и сборной мира по боксу встретятся на матчевой встрече в Санкт-Петербурге. Б этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Встреча состоится 21 июня в рамках Петербургского экономического форума.

Бои пройдут в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 57, до 60, до 67, до 71 и свыше 92 кг). Формат поединка – четыре раунда по три минуты.

Турнир состоится в концертно-спортивном комплексе "Арена".

Цвета сборной России будут защищать чемпион Европы, трехкратный чемпион России Эдуард Саввин; чемпион мира IBA PRO, чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира, трехкратный чемпион России Всеволод Шумков; победитель первенства России, бронзовый призер чемпионата и Кубка страны, победитель международных турниров Александр Зырянов; серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата России, победитель Всероссийской спартакиады, победитель и призер международных и всероссийских турниров Юрий Осипов; действующий чемпион и обладатель Кубка России Давид Суров.

Соперниками россиян станут звезды мирового бокса из Европы, Азии, Америки и Австралии.

Эдуарду Саввину будет противостоять опытный обладатель пояса чемпиона WBC International венесуэлец Уильям Флорес.

Всеволод Шумков встретится с серебряным призером чемпионата Европы, победителем первенства континента и чемпионом Армении Артуром Базеяном.

Александр Зырянов проведет бой с не имеющим поражений в профессиональном боксе Рахматом Сейтжаном из Казахстана.

Соперником Юрия Осипова станет аргентинец Эмилиано Пучета.

Давид Суров сразится с австралийцем Джексоном Мюрреем, который был спарринг-партнером Фрэнсиса Нганну перед боем с Тайсоном Фьюри. Мюррей – чемпион страны среди любителей, член национальной сборной Австралии, в профи – обладатель титула WBA International.

Матчевая встреча "Сборная России – сборная мира" будет организована промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России.

Помимо матчевой встречи "Сборная России – сборная мира" по боксу в спортивную программу ПМЭФ войдут: спортивно-деловая премия "Чемпион", обладателем которой в прошлом году стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, международная многодневная велогонка "Золото Ладоги", Кубки Росконгресса по хоккею, баскетболу, гольфу, конкуру и паделу, забег "Борись и побеждай", гала-шоу велогонка "Белые ночи", заплыв на сапбордах, фестиваль "Паруса Кронштадта" и бизнес-регата "Ведомости".