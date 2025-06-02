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Названы составы на Суперфинал "Кубка Победы-2025" по боксу

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Стали известны составы команд "Тула" и "Ленинград", которые встретятся в Суперфинале "Кубка Победы-2025" по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Суперфинал пройдет 4 июня в Оренбурге в рамках четвертого розыгрыша "Кубка Победы".

"Тулу" представляют боксеры из Центрального федерального округа, за "Ленинград" выступают спортсмены из Санкт-Петербурга и Северо-Западного ФО.

Состав Суперфинала выглядит следующим образом:

До 58 кг: Эдуард Саввин (Санкт-Петербург, "Ленинград) - Виталий Бойцов (Балашиха, "Тула);

До 65 кг: Илья Попов (Санкт-Петербург, "Ленинград") - Саидамир Салохидинов (Ивантеевка, "Тула");

До 73 кг: Артур Кулаков (Псков, "Ленинград") - Сергей Собылинский (Белгород, "Тула");

До 80 кг: Чеэрав Ашалаев, (Буйнакск, "Ленинград") - Никита Воронов (Белгород, "Тула");

Свыше 86 кг: Владимир Ермаков (Санкт-Петербург, "Ленинград") - Светослав Тетерин (Рязань, "Тула").

В матче за третье место выступят "Кама" (Приволжский ФО) и "Баку".

Составы пар

До 58 кг: Амин Абдуллин (Казань, "Кама") - Залимхан Сулейманов ("Баку");

До 65 кг: Габил Мамедов (Оренбург, "Кама") - Заур Гахраманов ("Баку");

До 73 кг: Хикмет Гараев (Оренбург, "Кама") – Бекзод Хамидов ("Баку");

До 80 кг: Улугбек Собиров (Узбекистан, "Кама") - Мурад Аллахвердиев ("Баку");

Свыше 86 кг: Абубакар-Салах Муцелханов (Оренбург, "Кама") - Махаммад Абдуллаев ("Баку").

Соревнования проходят в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя - четыре раунда по три минуты. Действующим чемпионом является команда "Тула", а в первых двух розыгрышах первенствовала "Кама".

"Кубок Победы-2025" посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

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