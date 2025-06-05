Поиск

Испания победила Францию в матче с 9 голами и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 5:4 одолели национальную команду Франции 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

Игра состоялась в Штутгарте. По ее ходу Испания вела с разницей в четыре гола, но позволила сопернику сократить отставание до минимума.

В составе испанской команды два гола провел Ламин Ямаль – на 54-й (с пенальти) и 67-й минутах. По разу отличились Нико Уильямс (23), Микель Мерино (26), Педри (55).

Авторы голов у Франции: Килиан Мбаппе (59, с пенальти), Райан Шерки (79), Рандаль Коло-Муани (90+4). Кроме того, на 84-й минуте состоялся автогол испанского футболиста Дани Вивиана.

В финале Испания сыграет с Португалией, в матче за третье место Франция встретится с Германией. Обе игры пройдут 8 июня.

футбол Лига наций УЕФА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборная Узбекистана впервые в истории пробилась на ЧМ по футболу

Гауфф сыграет с Соболенко в финале Roland Garros

Арина Соболенко стала первой финалисткой Roland Garros-2025

Арина Соболенко стала первой финалисткой Roland Garros-2025

Гол Роналду помог сборной Португалии победить Германию в полуфинале Лиги наций УЕФА

Гол Роналду помог сборной Португалии победить Германию в полуфинале Лиги наций УЕФА

Кучеров признан лучшим игроком сезона в НХЛ по версии профсоюза игроков

Мирра Андреева проиграла 361-й ракетке мира в четвертьфинале Roland Garros

Мирра Андреева проиграла 361-й ракетке мира в четвертьфинале Roland Garros

Стал известен состав групп ЧМ-2026 по хоккею

Симоне Индзаги покинул пост главного тренера "Интера"

"Спартак" продлил контракт с сербским футболистом Бабичем

"Спартак" продлил контракт с сербским футболистом Бабичем

Рублев проиграл Синнеру в четвертом круге Roland Garros

Рублев проиграл Синнеру в четвертом круге Roland Garros
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });