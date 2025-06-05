Испания победила Францию в матче с 9 голами и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 5:4 одолели национальную команду Франции 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

Игра состоялась в Штутгарте. По ее ходу Испания вела с разницей в четыре гола, но позволила сопернику сократить отставание до минимума.

В составе испанской команды два гола провел Ламин Ямаль – на 54-й (с пенальти) и 67-й минутах. По разу отличились Нико Уильямс (23), Микель Мерино (26), Педри (55).

Авторы голов у Франции: Килиан Мбаппе (59, с пенальти), Райан Шерки (79), Рандаль Коло-Муани (90+4). Кроме того, на 84-й минуте состоялся автогол испанского футболиста Дани Вивиана.

В финале Испания сыграет с Португалией, в матче за третье место Франция встретится с Германией. Обе игры пройдут 8 июня.