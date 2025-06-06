Матч сборных России и Нигерии по футболу начнется с минуты молчания

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборных России и Нигерии перед стартом товарищеского матча в "Лужниках" почтут память жертв трагедии в Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды России.

"Встреча России и Нигерии начнется с минуты молчания в память жертв теракта в Брянской области", - говорится в сообщении.

На закрытии матча группа "Рождество" исполнит песню "Так хочется жить".

Матч Россия – Нигерия пройдет в пятницу и стартует в 20:00 мск.

В ночь на 1 июня в Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд "Климов-Москва", в результате чего с рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Погибли семь человек, пострадали еще 69.

Спустя несколько часов произошел подрыв железнодорожного моста в Железногорском районе Курской области во время движения по нему грузового состава. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и два его помощника.