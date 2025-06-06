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Алькарас стал первым финалистом Roland Garros

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал путевку в финал турнира Большого шлема Roland Garros.

В полуфинале соревнования он встречался с итальянцем Лоренцо Музетти. При счете 4:6, 7:6 (7:3), 6:0, 2:0 в пользу Алькараса спортсмен из Италии отказался от дальнейшей борьбы.

В мировом рейтинге Алькарас занимает второе место, Музетти – седьмое.

В финале Алькарас сыграет с победителем пары Янник Синнер (Италия, №1 в мировом рейтинге) – Новак Джокович (Сербия, 6).

Карлос Алькарас Roland Garros Новак Джокович теннис Янник Синнер Лоренцо Музетти
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