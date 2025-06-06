Чемпионат Росгвардии по боксу состоялся в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Москве завершился чемпионат Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по боксу "Кубок Победы".

В командном зачете "Кубка Победы" первое место занял Центральный округ Росгвардии, на втором месте разместились боксеры из Южного округа, на третьем - спортсмены Уральского округа войск национальной гвардии.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин назвал прошедший чемпионат прекрасным праздником бокса.

"Меня поразила география соревнований. Ознакомился с составом пар: участвуют все федеральные округа, большое количество городов. Многих спортсменов я видел на первенствах и чемпионатах России, все показали красивый, достойный бокс, мастерство и искусство бокса", - приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации.

Олимпийский чемпион Александр Лебзяк заявил, что чемпионат Росгвардии был организован на высочайшем уровне.

"Но никакой организацией нельзя заманить людей на трибуны, если бои неинтересные. Здесь же поединки – на загляденье, спортсмены, не щадя себя, бьются за победу. Вообще финалисты показали высокий уровень бокса", - подчеркнул Лебзяк.

По поручению директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова награды победителям и призерам чемпионата, вручили заместители главы ведомства генерал-полковник Алексей Воробьев, генерал-полковник Владислав Ершов и помощник главнокомандующего войсками национальной гвардии генерал-полковник Алибек Делимханов.

На торжественной церемонии присутствовали члены Совета чемпионов Федерации бокса России: двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, олимпийские чемпионы Александр Лебзяк, Евгений Тищенко, Егор Мехонцев, двукратный чемпион мира, Раимкуль Малахбеков, чемпион мира среди профессионалов Анатолий Александров и другие.

Чемпионат прошел на базе универсального спортивного комплекса "Крылья Советов".