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Сборные России и Нигерии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Сборные России и Нигерии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборных России и Нигерии со счетом 1:1 завершили товарищескую встречу на стадионе "Лужники" в Москве.

На 27-й минуте россияне вышли вперед благодаря автоголу игрока соперника Семи Аджайи.

На 71-й минуте Нигерия отыгралась. После ошибки капитана сборной России вратаря Матвея Сафонова точный удар нанес Толуваласе Арокадаре.

Предыдущий гол в ворота национальной команды России датирован 20 октября 2023 года. В тот день россияне сыграли дома вничью с Кенией - 2:2. После этого подопечные Валерия Карпина одержали восемь побед подряд с общим счетом 44:0.

Следующий матч России проведет 10 июня, в Минске она сыграет в товарищеской встрече с Белоруссией.

футбол
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