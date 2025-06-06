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Матмуратов победил Полпудникова на турнире АСА 187

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Российский боец Александр Матмуратов одержал победу над соотечественником Алексеем Полпудниковым на турнире АСА 187 в Москве.

По итогам пяти раундов боя в легком весе победу Матмуратову присудили раздельным решением судей.

"Равный бой, в котором мне попросту чуть больше повезло. Удача была на моей стороне. Его удары были мощнее, но у меня все-таки было больше попаданий. Я готов к третьему бою, к трилогии. Но не через четыре года, как в этот раз. Ведь мне будет 40 лет", - сказал Матмуратов, слова которого приводит пресс-служба АСА.

Теперь у Матмуратова 18 побед и семь поражений. На счету Полпудникова 35 побед при 12 поражений и одной ничьей.

Ранее бойцы встречались в мае 2021 года, тогда раздельным решением судей победил Матмуратов.

В со-главном событии турнира АСА 187 в бою в полусреднем весе бразилец Винисиус Круз единогласным решением судей победил россиянина Николая Алексахина, который в трех боях в АСА потерпел три поражения.

Александр Матмуратов Алексей Полпудников АСА
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