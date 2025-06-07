Российский боксер Проводников победил мексиканца Кастильо

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Экс-чемпион WBO в первом полусреднем весе россиянин Руслан Проводников одержал победу над мексиканцем Хосе Луисом Кастильо в поединке в Красноярске.

По итогам шести раундов победу единогласным решением судей присудили россиянину.

На счету 41-летнего Проводникова 26 побед (18 – нокаутом) при одном поражении. У 51-летнего Кастильо 66 побед (57 – нокаутом), 14 поражений и одна ничья.

Ранее боксеры встречались в ноябре 2014 года в Москве, когда техническим нокаутом в пятом раунде победу одержал Проводников. После того поединка Кастильо больше не выходил на ринг. Последний официальный бой Проводникова состоялся в июне 2016 года, когда Сибирский Рокки уступил Джону Моллине. При этом в декабре 2021 года Проводников победил бывшего претендента на пояс UFC Али Багаутинова в выставочном поединке

"Думал, что Кастильо окажет меньшее сопротивление. Видите, нельзя недооценивать соперника", - сказал Проводников, слова которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Нужно отдать должное сопернику - 51 год, а он в такой форме. Не буду лукавить, думал, что будет полегче. Надеюсь, я не разочаровал болельщиков, и они с понимание отнеслись ко всему. Сильные люди не бьют слабых. Они дают возможность помочь. Россия и русские люди всегда этим славились. Надо уважать гостей", - отметил Проводников.

"Это мое последнее выступление? Я всегда открыт и ни от чего не закрываюсь. Я неделю назад читал поэтические стихотворения во время поэтического вечера, а сегодня я дрался на ринге. Скажите просто, где и во сколько провести бой. Жизнь прекрасна, - сказал он.

Также в рамках боксерского шоу в Красноярске россиянин Владислав Туйнов техническим нокаутом во втором раунде победил представителя Узбекистана Тимура Никулина. Обладатель пояса WBA Asia россиянин Никита Зонь свел вничью бой с против соотечественника, экс-чемпиона Европы по версии EPB и экс-чемпиона WBC International Евгения Шведенко.