Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Мераб Двалишвили Фото: Elsa/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Грузинский боец смешанного стиля Мераб Двалишвили победил американца Шона О'Мэлли в главном поединке турнира UFC 316 в США.

Бой завершился в третьем раунде удушающим приемом.

На кону стоял чемпионский титул UFCв легчайшем весе, которым владел Двалишвили. Грузин, таким образом, смог защитить пояс.

На счету 34-летнего Двалишвили 20 побед и четыре поражения. 30-летний О'Мэлли потерпел третье поражение при 18 победах; один бой с его участием признан несостоявшимся.