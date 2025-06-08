Поиск

Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Мераб Двалишвили
Фото: Elsa/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Грузинский боец смешанного стиля Мераб Двалишвили победил американца Шона О'Мэлли в главном поединке турнира UFC 316 в США.

Бой завершился в третьем раунде удушающим приемом.

На кону стоял чемпионский титул UFCв легчайшем весе, которым владел Двалишвили. Грузин, таким образом, смог защитить пояс.

На счету 34-летнего Двалишвили 20 побед и четыре поражения. 30-летний О'Мэлли потерпел третье поражение при 18 победах; один бой с его участием признан несостоявшимся.

США UFC Мераб Двалишвили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гауфф победила Соболенко и выиграла Roland Garros-2025

Гауфф победила Соболенко и выиграла Roland Garros-2025

Сборные России и Нигерии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Сборные России и Нигерии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Россиянки Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале Roland Garros

Россиянки Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале Roland Garros

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Нигерией

Бекхэм станет сэром

Бекхэм станет сэром

Испания победила Францию в матче с 9 голами и вышла в финал Лиги наций УЕФА

Сборная Узбекистана впервые в истории пробилась на ЧМ по футболу

Гауфф сыграет с Соболенко в финале Roland Garros

Арина Соболенко стала первой финалисткой Roland Garros-2025

Арина Соболенко стала первой финалисткой Roland Garros-2025

Гол Роналду помог сборной Португалии победить Германию в полуфинале Лиги наций УЕФА

Гол Роналду помог сборной Португалии победить Германию в полуфинале Лиги наций УЕФА
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });