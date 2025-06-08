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Карлос Алькарас выиграл Roland Garros-2025

Карлос Алькарас выиграл Roland Garros-2025
Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас стал победителем теннисного турнира Большого шлема Roland Garros-2025.

В финале соревнования он одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера. Матч растянулся на пять партий и завершился со счетом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Продолжительность встречи составила пять с половиной часов.

22-летний Алькарас выиграл Roland Garros второй раз подряд. Также на его счету два титула в Wimbledon (2023, 2024), один – в US Open (2022).

Карлос Алькарас Roland Garros US Open Wimbledon
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