Сборная Португалии победила Испанию и выиграла Лигу наций УЕФА

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии стали победителями Лиги наций УЕФА. В финале в Мюнхене они встречались с национальной командой Испании.

Основное время завершилось со счетом 2:2. Испанцы два раза выходили вперед, соперник оба раза отыгрываться. У сборной Испании голы провели Мартин Субименди (21-я минута), Микель Оярсабаль (45). Авторы голов в составе сборной Португалии: Нуну Мендеш (26), Криштиану Роналду (61).

В дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успешнее оказались португальцы (5:3).

Бронзовым призером стала Франция. В матче за третье место она со счетом 2:0 обыграла Германию.

Сборная Португалии теперь двукратный победитель Лиги наций. Впервые она стала обладателем титула в дебютном его розыгрыше в 2019 году.