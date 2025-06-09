Российские боксеры Бутаев и Сусленков проведут титульные бои 19 июля

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россияне Раджаб Бутаев и Артем Сусленков проведут титульные поединки на боксерском турнире 19 июля в Москве в Международном центре бокса. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соперником Бутаева будет мексиканец Хосе Мигель Боррего. На кону будет стоять пояс WBA Intercontinental.

На счету Бутаева 15 побед (12 – нокаутом) при одном поражении. Боррего выиграл 22 боя (18 – досрочно), проиграл в четырех поединках.

Победитель Всемирных игр-2019, чемпион России-2016 Сусленков проведет бой за титул WBA Continental. Его соперником будет хорват Агрон Смакичи.

Сусленков выиграл все 12 поединков (семь – нокаутом). Смакичи одержал 20 побед (18 – нокаутом), проиграв дважды.