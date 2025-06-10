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Гендиректор Ural FC считает, что бой Винникова и Сафари завершится нокаутом

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников уверен, что поединок между российским тяжеловесом Антоном Винником и иранцем Масудом Сафари будет зрелищным.

Бой возглавит турнир Ural FC 14 июня в московском Международном центре бокса в "Лужниках".

"Тяжелый вес - это всегда интересно, поединок может закончиться в любой момент. Винников-Сафари - это бой хороших ударников, и мы не увидим лежачей борьбы. Будут искры. Уверен, противостояние получится зрелищным. Как говорится - не моргайте", - приводит слова Сидельникова пресс-служба UralFC.

"Считаю, что этот бой закончится нокаутом в чью-то сторону. Что касается дальнейших планов Ural FC, то после июньского турнира в Москве мы планирует провести "Кубок губернатора" в Перми в августе. В 2026 году мы планируем провести порядка десяти ивентов, сделав центром Пермский край. И во время этих турниров мы будем создавать свой ростер бойцов, растить своих чемпионов, популяризировать единоборства в этом регионе", - отметил Сидельников.

У 31-летнего Винникова в ММА 16 побед и пять поражений. Россиянин идет на серии из шести побед. Винников владеет временным поясом Open FC, а также был чемпионом сербского промоушена ARMMADA.

Статистика 32-летнего Сафари – шесть побед, поражение и ничья. В своем последнем бою иранец победил Юсуфа Шуаева. Сафари – чемпион Ирана по ушу-саньда, обладатель пояса MMA Series.

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