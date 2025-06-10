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Непомнящий пропустит командный ЧМ по рапиду и блицу из-за проблем с визой

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не сможет принять участия в командном чемпионате мира по рапиду и блицу в Лондоне из-за проблем с визой. Об этом Непомнящий написал в своем телеграм-канале.

"(...) решение по визе, как говорят, принято. Но вот незадача: турнир начинается завтра, а паспорт могу забрать уже в пятницу. Удобно: как раз успеваю на закрытие", - посетовал гроссмейстер.

"При этом, как говорят, паспорта в срок получили все, кому организаторы помогали с оформлением. Не только игроки, но и сотрудники ФИДЕ, а некоторые так вообще подавали документы позже меня", - добавил он.

По словам Непомнящего, о визе он позаботился заранее, подав документы в Алма-Ате (в России, отметил он, все слоты были уже заняты).

Соревнования в Лондоне пройдут с 11 по 15 июня.

Ян Непомнящий ФИДЕ Лондон шахматы
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