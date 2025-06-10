Поиск

Четыре гола Гладышева принесли сборной России победу над Белоруссией

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 4:1 обыграли национальную команду Белоруссии в товарищеской встрече в Минске.

Главным героем встречи стал нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев, на счету которого четыре гола. Точные удары он нанес на 21-й, 24-й, 33-й, 52-й минутах.

Сборная Белоруссии ответила точным ударом Валерия Громыко (54).

Ранее 6 июня россияне в Москве сыграли вничью с Нигерией (1:1).

футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Кисляк вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией

Овечкин и Капризов сыграют за сборную НХЛ в Москве

Нападающий Николай Комличенко перешел в "Локомотив"

Ракетку Надаля продали за рекордную для тенниса сумму

Ракетку Надаля продали за рекордную для тенниса сумму

Николич покинул пост главного тренера ЦСКА

Николич покинул пост главного тренера ЦСКА

"Локомотив" продлил контракт с Батраковым

Сборная Португалии победила Испанию и выиграла Лигу наций УЕФА

Карлос Алькарас выиграл Roland Garros-2025

Карлос Алькарас выиграл Roland Garros-2025

Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Двалишвили защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Гауфф победила Соболенко и выиграла Roland Garros-2025

Гауфф победила Соболенко и выиграла Roland Garros-2025
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });