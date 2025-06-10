Четыре гола Гладышева принесли сборной России победу над Белоруссией

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 4:1 обыграли национальную команду Белоруссии в товарищеской встрече в Минске.

Главным героем встречи стал нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев, на счету которого четыре гола. Точные удары он нанес на 21-й, 24-й, 33-й, 52-й минутах.

Сборная Белоруссии ответила точным ударом Валерия Громыко (54).

Ранее 6 июня россияне в Москве сыграли вничью с Нигерией (1:1).