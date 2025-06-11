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Российских гимнастов и судей вернули на мировую арену

Российских гимнастов и судей вернули на мировую арену
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Федерация гимнастики России (ФГР) заявила о возвращении гимнастов и судей РФ на международные соревнования.

"Федерация гимнастики России сообщает о возвращении российского гимнастического сообщества на мировую арену. Участие спортсменов: подтверждено участие в этапах Кубка мира 2025 по прыжкам на батуте в Португалии (5-6 июля), Германии (20-21 сентября), Болгарии (27-28 сентября) и Франции (3-5 октября)", - говорится в сообщении на сайте ФГР.

Кроме того, запланировано участие российских спортсменов в чемпионате мира по прыжкам на батуте (Мадрид, 2-10 ноября) и в первенстве мира (10-17 ноября).

Также направлена предварительная заявка для участия российских спортсменов в "Кубке Претендентов 2025" по спортивной гимнастике, который пройдет в Париже с 13 по 14 сентября. До 16 июля будет определен окончательный состав.

Кроме того, Алина Гусарова и Ирина Берек будут работать в качестве нейтральных судей на Кубке Тбилиси по художественной гимнастике с 11 по 15 июня 2025 года.

"Вице-президенты ФГР Ирина Никитина (спортивная акробатика) и Владислав Оскнер (спортивная аэробика) вошли в состав высшего жюри соответствующих видов спорта на Всемирных Играх 2025, которые пройдут в китайском Чэнду 7-17 августа. Дмитрий Андреев назначен судьей категории D2 на вольных упражнениях на чемпионате мира по спортивной гимнастике (19-25 октября, Индонезия)", - говорится в сообщении.

Как отметили в ФГР, федерация продолжает работу, направленную на восстановление полноценного участия российских спортсменов в международной спортивной жизни.

гимнастика ФГР
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