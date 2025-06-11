Поиск

Глава IBA.PRO уверен, что бой с Диккенсом будет сложнейшим в карьере Батыргазиева

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста считает, что бой с экс-чемпионом IBO, а ныне обладателем пояса WBA International во втором полулегком весе британцем Джеймсом Диккенсом будет самым сложным в профессиональной карьере олимпийского чемпиона-2020 россиянина Альберта Батыргазиева.

СпортБатыргазиев проведет бой с британским боксером ДиккенсомЧитать подробнее

"Для Альберта Батыргазиева этот бой будет однозначно самым сложным в карьере. Ему будет противостоять именитый британец Диккенс из Ливерпуля. Он уже несколько раз дрался за чемпиона мира, хотя ему не удалось выиграть пояс. Но сам этот факт доказывает, что Диккенс - легитимный контендер с правом на самые верхушки", - сказал Сиеста "Интерфаксу".

"Этот бой будет серьезной проверкой для Альберта. Благодаря этому поединку об Альберте как о профессиональном боксере-чемпионе узнают в западной части, в частности, в Великобритании. Этот бой уже привлекает внимание международных медиа. В Стамбуле будут большое количество западных СМИ и силебрити. Не пропустите, это одно из самых больших событий боксерских событий в 2025 году", - выразил мнение Сиеста

Бой возглавит турнир IBA.PRO 7, который пройдет 2 июля в Стамбуле. Батыргазиев будет защищать свои титулы IBA.PRO и временного чемпиона WBA.

бокс IBA Ал Сиеста Джеймс Диккенс Альберт Батыргазиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Батыргазиев проведет бой с британским боксером Диккенсом

Российских гимнастов и судей вернули на мировую арену

Российских гимнастов и судей вернули на мировую арену

Игорь Никитин покинул пост главного тренера ХК "Локомотив"

Игорь Никитин покинул пост главного тренера ХК "Локомотив"

Четыре гола Гладышева принесли сборной России победу над Белоруссией

Четыре гола Гладышева принесли сборной России победу над Белоруссией

Кисляк вошел в стартовый состав сборной России по футболу на матч с Белоруссией

Овечкин и Капризов сыграют за сборную НХЛ в Москве

Нападающий Николай Комличенко перешел в "Локомотив"

Ракетку Надаля продали за рекордную для тенниса сумму

Ракетку Надаля продали за рекордную для тенниса сумму

Николич покинул пост главного тренера ЦСКА

Николич покинул пост главного тренера ЦСКА

"Локомотив" продлил контракт с Батраковым

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });