Глава IBA.PRO уверен, что бой с Диккенсом будет сложнейшим в карьере Батыргазиева

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста считает, что бой с экс-чемпионом IBO, а ныне обладателем пояса WBA International во втором полулегком весе британцем Джеймсом Диккенсом будет самым сложным в профессиональной карьере олимпийского чемпиона-2020 россиянина Альберта Батыргазиева.

"Для Альберта Батыргазиева этот бой будет однозначно самым сложным в карьере. Ему будет противостоять именитый британец Диккенс из Ливерпуля. Он уже несколько раз дрался за чемпиона мира, хотя ему не удалось выиграть пояс. Но сам этот факт доказывает, что Диккенс - легитимный контендер с правом на самые верхушки", - сказал Сиеста "Интерфаксу".

"Этот бой будет серьезной проверкой для Альберта. Благодаря этому поединку об Альберте как о профессиональном боксере-чемпионе узнают в западной части, в частности, в Великобритании. Этот бой уже привлекает внимание международных медиа. В Стамбуле будут большое количество западных СМИ и силебрити. Не пропустите, это одно из самых больших событий боксерских событий в 2025 году", - выразил мнение Сиеста

Бой возглавит турнир IBA.PRO 7, который пройдет 2 июля в Стамбуле. Батыргазиев будет защищать свои титулы IBA.PRO и временного чемпиона WBA.