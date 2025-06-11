Российский боксер Шумков не придал значения смене соперника по бою 14 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Обладатель пояса IBA, чемпион Европы-2024, бронзовый призер чемпионата мира-2023 российский боксер Всеволод Шумков заявил, что ему без разницы, с кем драться в поединке 14 июня в Екатеринбурге.

В этот день он встретится на турнире RCC Boxing Promotions с Джонатаном Лотанго из ДР Конго. Изначально соперником Шумкова должен был стать нигериец Риливан Лаваль, но за несколько дней тот снялся с поединка.

"Смена соперника на меня никак не влияет, я в хорошей форме, и мне просто очень хочется выйти на ринг, показать свою работу. Так что без разницы, с кем драться", - приводит слова Шумкова пресс-служба Федерации бокса России.

"Да, действительно, у меня через неделю следующий выставочный поединок в четыре раунда. Думаю, при такой подготовке, какую я прошел, проблем быть не должно. С весом сейчас все в порядке, сначала подготовимся к этому поединку, чуть восстановимся, отбоксируем, и только потом пойдут мысли о следующем поединке", - добавил боксер.

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов назвал абсолютно равноценной замену соперника для Шумкова.

"Не будет слабый боксер тренироваться и жить в Эмиратах. Лотанго заинтересован в этом поединке, у него чистый, беспроигрышный рекорд. К сожалению, я не успел посмотреть его поединки в записи, но уверен, что наши матчмейкеры подобрали равноценного и опасного соперника для Шумкова", - сказал Титов.

Также Шумков 21 июня в Санкт-Петербурге примет участие в матчевой встрече между сборными России и мира в рамках Петербургского международного экономического форума. Соперником станет серебряный призер чемпионата Европы, победитель первенства Европы и чемпион Армении Артур Базеян.