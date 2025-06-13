Даниил Медведев выбыл из теннисного турнира в Нидерландах

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев уступил американцу Рейлли Опелке в 1/4 финала турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).

В мировом рейтинге Медведев занимает 11-е место, Опелка – 87-е.

Ранее в пятницу турнир покинул еще один россиянин, Карен Хачанов (№24 в мировом рейтинге), уступивший канадцу Габриэлю Диалло (55) – 6:7 (6:8), 4:6.

Призовой фонд турнира категории ATP 250 в Нидерландах – 706,8 тыс. евро.