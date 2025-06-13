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"Динамо" объявило о назначении Карпина

"Динамо" объявило о назначении Карпина
Валерий Карпин на матче сборных России и Нигерии 6 июня
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Валерий Карпин занял пост главного тренера "Динамо".

Как сообщает пресс-служба московского футбольного клуба, контракт с 56-летним специалистом будет действовать до лета 2028 года.

Официальное объявление состоялось в эфире программы "Что? Где? Когда?", гостем которой вновь стал Карпин, на Первом канале.

Работу в "Динамо" Карпин будет совмещать с деятельностью в качестве главного тренера сборной России. Данная опция, как сообщалось, перестанет действовать в случае допуска национальной команды страны на международную арену.

В феврале этого года Карпин решил покинуть пост главного тренера "Ростова", объяснив решение необходимостью "полностью посвятить себя главной команде страны - сборной России".

В должности главного тренера "Динамо" Карпин сменил чеха Марцела Личку, отправленного в отставку в конце сезона-2024/25.

футбол Динамо Валерий Карпин
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