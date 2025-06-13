"Динамо" объявило о назначении Карпина
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Валерий Карпин занял пост главного тренера "Динамо".
Как сообщает пресс-служба московского футбольного клуба, контракт с 56-летним специалистом будет действовать до лета 2028 года.
Официальное объявление состоялось в эфире программы "Что? Где? Когда?", гостем которой вновь стал Карпин, на Первом канале.
Работу в "Динамо" Карпин будет совмещать с деятельностью в качестве главного тренера сборной России. Данная опция, как сообщалось, перестанет действовать в случае допуска национальной команды страны на международную арену.
В феврале этого года Карпин решил покинуть пост главного тренера "Ростова", объяснив решение необходимостью "полностью посвятить себя главной команде страны - сборной России".
В должности главного тренера "Динамо" Карпин сменил чеха Марцела Личку, отправленного в отставку в конце сезона-2024/25.