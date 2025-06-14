Винников победил Сафари в главном поединке турнира Ural FC в Москве

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российский тяжеловес Антон Винников единогласным решением судей победил иранца Масуда Сафари на турнире Ural FC в Москве.

Поединок прошел в статусе главного боя турнира, поединки которого прошли по правилам ММА.

Победу Винникову присудили единогласным решением судей.

Теперь в активе 31-летнего Винникова по прозвищу Камаз в ММА 17 побед и пять поражений в ММА. Россиянин владеет временным поясом Open FC, также он был чемпионом сербского промоушена ARMMADA.

На счету 32-летнего Сафари шесть побед, два поражения и ничья. Сафари – чемпион Ирана по ушу-саньда, обладатель пояса MMA Series.

В со-главном событии шоу Тахир Абдуллаев (16-3) из Азербайджана техническим нокаутом в первом раунде победил россиянина Олег Косинова (15-7).

Результаты остальных боев турнира Ural FC в Москве

- до 70 кг, ММА, 3 раунда: Джамалутдин Гусейнов (1-0, Саратов) единогласным решением судей победил Алима Урчукова (3-3, Москва);

- до 84 кг, 3 раунда: Вячеслав Иовин (3-0, Подольск) техническим нокаутов в первом раунде победил Дмитрия Кириллова (3-5, Лыткарино);

- до 61 кг, 3 раунда: Эзиз Пенджиев (5-1, Туркмения, Москва) удушающим приемом в третьем раунде победил Муниса Рамихудоева (3-3, Таджикистан, Москва);

- до 61 кг, 3 раунда: Кирилл Кохнюк (7-3, Санкт-Петербург) в первом раунде нокаутировал Ханболота Азизбекова (4-2, Киргизия, Москва);

- свыше 93 кг, 3 раунда: Шахбоз Ортиков (2-1, Узбекистан) удушающим приемом в первом раунде победил Марата Алиасхабова (7-4, Калининград);

- До 70 кг, 3 раунда: Джонибек Кадыров (8-2, Таджикистан) удушающим приемом в первом раунде победил Данилу Терещенко (2-3, Москва);

- До 70 кг, 3 раунда: Евгений Зеленцов (6-1, Нижний Новгород) единогласным решением судей победил Вячеслава Самселя (8-4, Санкт-Петербург);

- До 84 кг, 3 раунда: Нуцалхан Умаханов (8-3, Махачкала) раздельным решением судей победил Василия Курочкина (17-8-1, Екатеринбург);

- До 70 кг, 3 раунда: Камал Гойгереев (5-0, Нижний Новгород) единогласным решением судей победил Илью Зеленского (8-2, Белоруссия);

- До 77 кг, 3 раунда: Тахир Абдуллаев (16-3, Азербайджан) техническим нокаутом в первом раунде победил Олег Косинова (15-7, Воронеж);

- Свыше 93 кг, 3 раунда: Антон Винников (16-5, Воронеж) единогласным решением судей победил Масуд Сафари (6-2-1, Иран).

По словам генерального директора Ural FC Кирилла Сидельникова, следующий турнир организации запланирован на август в Перми. Соревнования пройдут по правилам ММА и кикбоксинга.