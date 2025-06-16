Джордж Расселл выиграл Гран-при Канады "Формулы-1"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Британский гонщик команды MercedesДжордж Рассел стал победителем Гран-при Канады, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из RedBull. В тройку лучших также попал итальянец Андреа Кими Антонелли (Mercedes).

В личном зачете после десяти этапов лидирует австралиец Оскар Пиастри из McLaren (198 очков).

Второе место занимает его напарник по команде британец Ландо Норрис (176). На третьей ступени находится Ферстаппен (155).

Следующий гоночный уикенд в "Формуле-1" пройдет 27-29 июня в рамках Гран-при Австрии.