"Порту" сыграл вничью с "Палмейрасом" на клубном ЧМ по футболу

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Португальский "Порту" и бразильский "Палмейрас" со счетом 0:0 завершили матч первого тура группового этапа проходящего в США клубного ЧМ по футболу.

Игра прошла в Ист-Рутерфорде.

Команды имеют в своем активе по 1 очку. Столько же баллов у саудовского "Аль-Ахли" и "Интера-Майами" (США). Все они представляют группу А.

Также в ночь на понедельник бразильский "Ботафого" со счетом 2:1 выиграл у американского "Сиэтла Саундерс".

В группе В по 3 очка набрали французский "Пари Сен-Жермен" и "Ботафого", по 0 баллов – у "Сиэтла Саундерс" и испанского "Атлетико".

Чемпионат проходит по обновленному формату с 15 июня по 13 июля. Участие в чемпионате мира принимают 32 команды, разделенные на восемь групп. По две лучшие команды каждой из групп выходят в плей-офф.

Ранее в клубном ЧМ принимали участие только победители клубных турниров в конфедерациях.