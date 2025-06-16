Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

Фото: Robert Prange/Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Первая ракетка России Мирра Андреева ухудшила свои позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована в понедельник на сайте организации.

Она опустилась на одну строчку и теперь занимает седьмое место.

Российскую теннисистку опередила поднявшаяся на две ступени американка Мэдисон Киз, она на шестом месте.

Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко. Второе и третье места занимают американки Коко Гауфф и Джессика Пегула соответственно.