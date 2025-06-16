Поиск

Погиб 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира по мотогонкам Николай Красников погиб в ДТП под Уфой, сообщает Центр технических видов спорта им. Габдрахмана Кадырова в понедельник.

"Сегодня ночью в ДТП под Уфой погиб 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников. Авария произошла в Кушнаренковском районе на 69-м километре автодороги Р-240. Его автомобиль столкнулся со встречными грузовиками "Газель" и Sitrak", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".

Уточняется, что Красников был за рулем "Лады".

По данным Госавтоинспекции Башкирии, смертельная авария п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌роизошла около трех часов ночи на 69-м км автодороги Р240 подъезд к М12 "Восток".

"В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Николай Красников - восьмикратный чемпион мира в личном зачете, двенадцатикратный чемпион мира в командном зачете, многократный чемпион России и обладатель кубка России. В 2011 году Красников возглавил Федерацию мотоспорта Башкирии, удостоен звания "Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан". В феврале 2023 года Николай Красников завершил спортивную карьеру.

Николай Красников мотоспорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

ПСЖ разгромил "Атлетико" на клубном ЧМ по футболу

ПСЖ разгромил "Атлетико" на клубном ЧМ по футболу

Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Гаттузо возглавил сборную Италии по футболу

Гаттузо возглавил сборную Италии по футболу

"Динамо" объявило о назначении Карпина

"Динамо" объявило о назначении Карпина

Экс-футболист "Спартака" Промес арестован в ОАЭ

Экс-футболист "Спартака" Промес арестован в ОАЭ

Кевин Де Брейне перешел в "Наполи"

Батыргазиев проведет бой с британским боксером Диккенсом

Российских гимнастов и судей вернули на мировую арену

Российских гимнастов и судей вернули на мировую арену

Игорь Никитин покинул пост главного тренера ХК "Локомотив"

Игорь Никитин покинул пост главного тренера ХК "Локомотив"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });