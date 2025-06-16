Погиб 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Чемпион мира по мотогонкам Николай Красников погиб в ДТП под Уфой, сообщает Центр технических видов спорта им. Габдрахмана Кадырова в понедельник.

"Сегодня ночью в ДТП под Уфой погиб 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников. Авария произошла в Кушнаренковском районе на 69-м километре автодороги Р-240. Его автомобиль столкнулся со встречными грузовиками "Газель" и Sitrak", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте".

Уточняется, что Красников был за рулем "Лады".

По данным Госавтоинспекции Башкирии, смертельная авария п‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌роизошла около трех часов ночи на 69-м км автодороги Р240 подъезд к М12 "Восток".

"В результате ДТП 40-летний водитель легкового автомобиля скончался до приезда скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Николай Красников - восьмикратный чемпион мира в личном зачете, двенадцатикратный чемпион мира в командном зачете, многократный чемпион России и обладатель кубка России. В 2011 году Красников возглавил Федерацию мотоспорта Башкирии, удостоен звания "Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан". В феврале 2023 года Николай Красников завершил спортивную карьеру.