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Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Казань примет матч за Суперкубок России между "Краснодаром" и московским ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.

Игра пройдет 12 июля.

Решение приняло бюро исполкома РФС.

В матчах за Суперкубок традиционно играют действующие чемпион (в данном случае "Краснодар") и обладатель Кубка России (ЦСКА).

Ранее стадион "Казань Арена" принимал матч за Суперкубок в 2023 году, когда петербургский "Зенит" одолел (по пенальти) ЦСКА. "Зенит" и сейчас является действующим обладателем трофея, в прошлом году он в Волгограде взял верх над "Краснодаром" (4:2).

"Зенит" выигрывал Суперкубок России чаще всех – девять раз.

футбол ЦСКА Суперкубок России Краснодар
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