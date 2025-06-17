"Челси" обыграл "Лос-Анджелес" в матче клубного ЧМ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Челси" со счетом 2:0 победили американский "Лос-Анджелес" в матче первого тура группового этапа проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Встреча прошла в Атланте.

На 34-й минуте гол забил Педру Нету, на 79-й – Энцо Фернандес.

У "Челси" теперь три очка, "Лос-Анджелес" баллов не набрал.

Команды представляют группу D, в которую также входят бразильский "Фламенго" и тунисский "Эсперанс". Эти команды сыграют в ночь на вторник по московскому времени.

Чемпионат проходит по обновленному формату с 15 июня по 13 июля. Участие в чемпионате мира принимают 32 команды, разделенные на восемь групп. По две лучшие команды каждой из групп выходят в плей-офф.

Ранее в клубном ЧМ принимали участие только победители клубных турниров в конфедерациях.