Поиск

"Челси" обыграл "Лос-Анджелес" в матче клубного ЧМ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Челси" со счетом 2:0 победили американский "Лос-Анджелес" в матче первого тура группового этапа проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

Встреча прошла в Атланте.

На 34-й минуте гол забил Педру Нету, на 79-й – Энцо Фернандес.

У "Челси" теперь три очка, "Лос-Анджелес" баллов не набрал.

Команды представляют группу D, в которую также входят бразильский "Фламенго" и тунисский "Эсперанс". Эти команды сыграют в ночь на вторник по московскому времени.

Чемпионат проходит по обновленному формату с 15 июня по 13 июля. Участие в чемпионате мира принимают 32 команды, разделенные на восемь групп. По две лучшие команды каждой из групп выходят в плей-офф.

Ранее в клубном ЧМ принимали участие только победители клубных турниров в конфедерациях.

Челси США футбол
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российский дзюдоист Арбузов стал чемпионом мира

Российский дзюдоист Арбузов стал чемпионом мира

Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде-2026

Сборная Франции по хоккею официально заменила Россию на Олимпиаде-2026

Теннисистка Мирра Андреева проиграла в первом круге турнира в Берлине

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Казани

Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

Мирра Андреева опустилась на седьмое место в рейтинге WTA

ПСЖ разгромил "Атлетико" на клубном ЧМ по футболу

ПСЖ разгромил "Атлетико" на клубном ЧМ по футболу

Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Гаттузо возглавил сборную Италии по футболу

Гаттузо возглавил сборную Италии по футболу

"Динамо" объявило о назначении Карпина

"Динамо" объявило о назначении Карпина

Экс-футболист "Спартака" Промес арестован в ОАЭ

Экс-футболист "Спартака" Промес арестован в ОАЭ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });