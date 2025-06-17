Футболист сборной России Кузяев покинул французский "Гавр"

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - "Гавр" расстался с российским футболистом Далером Кузяевым, сообщается на сайте французского футбольного клуба.

"Спасибо, Далер, за твою постоянную преданность", - говорится в сообщении, в котором клуб также пожелал удачи россиянину.

У футболиста истек срок контракта.

32-летний Кузяев перешел в "Гавр" летом 2023 года из петербургского "Зенита". В составе французской команды футболист сборной России забил четыре гола в 46 матчах во всех турнирах.

Кузяев – пятикратный чемпион России в составе "Зенита". Также он два раза выиграл Суперкубок, один раз – Кубок России.