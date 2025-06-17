"Боруссия" сыграла вничью с "Флуминенсе" на клубном ЧМ

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Немецкая "Боруссия" (Дортмунд) и бразильский "Флуминенсе" со счетом 0:0 завершили матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди клубов в США.

Игра прошла в "Нью-Джерси".

Теперь у команд по одному очку. Соперник представляют группу F, в которую также входят "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР) и "Ульсан" (Южная Корея). Эти команды сыграют в ночь на 18 июня.

Чемпионат проходит по обновленному формату с 15 июня по 13 июля. Участие в чемпионате мира принимают 32 команды, разделенные на восемь групп. По две лучшие команды каждой из групп выходят в плей-офф.

Ранее в клубном ЧМ принимали участие только победители клубных турниров в конфедерациях.