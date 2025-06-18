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Экс-спартаковец Гунько возглавил тульский "Арсенал"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Руководство тульского "Арсенала" сообщило о назначении Дмитрия Гунько главным тренером команды.

Ранее тульский клуб возглавлял Александр Сторожук, который покинул клуб 11 июня и спустя несколько дней был назначен главным тренером "Ахмата" (Грозный).

Дмитрий Гунько начинал- тренерскую карьеру в "Спартаке", где долгое время возглавлял дубль столичного клуба и отвечал за развитие молодежного футбола. Специалист трижды приводил красно-белых к золотым медалям молодежном первенстве. В 2014 году руководил основным составом московского "Спартака". В 2020 году возглавлял подмосковные "Химки". Последние пять лет трудился в чемпионате Армении. В 2022 году Дмитрий Гунько подписал контракт с клубом "Урарту", а в сезоне-2022/23 сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и кубок Армении и стал лучшим тренером страны.

Во время своей игровой карьеры Гунько с 2001 по 2003 год выступал в тульском "Арсенале", провел 71 матч и забил 2 гола.

Тульский ФК "Арсенал" - участник российского первенства Первой лиги (ФНЛ). Ранее команда из Тулы выступала в Российской премьер-лиге, впервые участвовала в европейском кубковом турнире. Клуб проводит игры на центральном стадионе в Туле, который вмещает около 20 тыс. человек.

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