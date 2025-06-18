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Российский дзюдоист Каниковский завоевал золото ЧМ

Российский дзюдоист Каниковский завоевал золото ЧМ
Матвей Каниковский (справа)
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Матвей Каниковский стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг.

В финальном поединке он одолел японца Доту Араи.

Это вторая награда высшего достоинства среди россиян на турнире в Венгрии. До этого чемпионом мира в категории веса до 81 кг стал Тимур Арбузов.

В четверг также медаль завоевал Арман Адамян, он стал бронзовым призером в весовой категории до 100 кг. В схватке за бронзу он одолел представителя ОАЭ Джафара Костоева. При этом в полуфинале Адамян уступил как раз соотечественнику Каниковскому.

дзюдо Матвей Каниковский Тимур Арбузов Арман Адамян
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