Российский дзюдоист Каниковский завоевал золото ЧМ

Матвей Каниковский (справа) Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россиянин Матвей Каниковский стал чемпионом мира по дзюдо в весовой категории до 100 кг.

В финальном поединке он одолел японца Доту Араи.

Это вторая награда высшего достоинства среди россиян на турнире в Венгрии. До этого чемпионом мира в категории веса до 81 кг стал Тимур Арбузов.

В четверг также медаль завоевал Арман Адамян, он стал бронзовым призером в весовой категории до 100 кг. В схватке за бронзу он одолел представителя ОАЭ Джафара Костоева. При этом в полуфинале Адамян уступил как раз соотечественнику Каниковскому.