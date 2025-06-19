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РФПИ, ПСБ, правительство Москвы и "ХГ Сколково" построят в Сколково спорткомплекс

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), правительство Москвы, ПСБ и "Хоккейный город Сколково" ("ХГ Сколково") договорились о партнерстве для реализации проекта строительства многофункционального спортивного комплекса на территории инновационного центра "Сколково".

Соответствующе соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов, председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель совета директоров "ХГ Сколково" Роман Ротенберг.

Планируемый общий размер инвестиций по проекту составляет порядка 3,5 млрд рублей. В спорткомплексе будет работать детская хоккейная школа, где смогут заниматься около 300 спортсменов, и школа фигурного катания. Мультифункциональный спортивный комплекс объединит площадки более чем для 15 видов спорта. На его территории будут размещены батутный центр, залы для единоборств, керлинга, игровых видов спорта, падел-тенниса и сквоша, тренажерный зал.

РФПИ Петербург Кирилл Дмитриев Сколково
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