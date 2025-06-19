В России выпустили почтовую марку к 130-летию отечественного бокса

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В рамках Петербургского экономического форума прошла торжественная церемония гашения марки, посвященной 130-летию отечественного бокса.

"15 июля 1895 года - день рождения российского бокса. В этот день поручик Михаил Кистер на Ходынском поле в Москве на территории лагеря, где стоял его полк, организовал первые официальные состязания по боксу. Победителем оказался Сергей Ломухин, и с этой даты начинается официальный отсчет истории бокса в России", - говорится в сообщении Федерации бокса России.

На марке изображен первый в истории СССР двукратный чемпион Олимпийских игр, двукратный чемпион Европы Борис Лагутин.

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев назвал выпуск марки важным событием для популяризации спорта.

"Важно, чтобы дети видели перед глазами подобные примеры, узнавали о таких людях. Хотел бы высказать слова благодарности "Почте России" за реализацию этой идеи", - сказал Кремлев.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин также отметил важность события.

"Впервые за многие годы выпущена марка, посвященная боксу.На ней изображен легендарный спортсмен – двукратный олимпийский чемпион Борис Лагутин. Борис Николаевич был не только великим спортсменом, но и великим человеком, настоящим патриотом нашей Родины. Хочу отметить, что марка – это не просто знак почтовой оплаты. Это дань уважения великой истории нашего спорта, его легендам и тем, кто продолжает развивать бокс в России и за ее пределами", - сказал Беспутин.

Гашение марки было осуществлено штемпелем, изготовленным специально к данному событию. На его оттиске указаны название события и дата – 19 июня 2025 года.