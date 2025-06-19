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ХК СКА отказался играть на новой арене

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - СКА решил проводить домашние матчи в следующем сезоне в КХЛ в Ледовом дворце, а не новой "СКА Арены", говорится в заявлении петербургского хоккейного клуба.

"Решение обусловлено низкой транспортной доступностью "СКА Арены" в связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро "Парк Победы" в июне этого года. Возвращение СКА в Ледовый дворец упростит болельщикам посещение игр", - говорится в тексте обращения.

"Ледовый был домашним стадионом СКА в том числе в 2015 и 2017 годах, когда клуб выигрывал Кубок Гагарина", - напомнили в петербургском клубе.

В прошлом сезоне команда проводила домашние матчи на новой "СКА-Арена", вмещающей 21,5 тыс. зрителей – значительно больше, чем Ледовый дворец (12,3 тыс.).

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