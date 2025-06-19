Глава IBA.PRO выступил за более серьезных соперников для Гаджимагомедова

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генеральный директор IBA.PRO, промоутер Ал Сиеста считает, что чемпион мира по версии WBA россиянин Муслим Гаджимагомедов должен боксировать с более серьезной оппозицией на профессиональном ринге.

"Муслим Гаджимагомедов - очень перспективный боксер, который может выступать и в первом тяжелом весе, и в бриджервейте, и даже потенциально в тяжах. Просто нужно найти коммерческие соприкосновения, чтобы имя Муслима раскрутилось после какого-то боя", - сказал Сиеста "Интерфаксу".

"С Кевином Лереной велись переговоры, но он соскочил сейчас на Лоуренса Околи и выступит в тяжелом весе. Не знаю, какую резолюцию сделает WBC, оставят ли Лерену чемпионом в бриджервейте или нет. В зависимости от этого будем думать, как двигаться. Но сейчас Муслим примет участие в чемпионате России по боксу в августе, а далее, наверное, будет готовиться к чемпионату мира", - добавил собеседник агентства.

"Муслим очень занят, у него насыщенная карьера. Повторюсь, это очень перспективный боксер, просто надо находить правильные бои, чтобы он мог раскрыться и показать, на что он на самом деле способен. А пока для него все было очень-очень легким и доступным. Муслим намного серьезнее и талантливее, чем люди думают", - подчеркнул он.

Гаджимегомедов – двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2024, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр-2019.