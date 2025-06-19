Самарские власти будут развивать юношеский футбол совместно с Минспорта РФ и РФС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Массовый и детско-юношеский футбол в Самарской области будут развивать при поддержке министерства спорта РФ и Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор области Вячеслав Федорищев, министр спорта Михаил Дегтярев и президент РФС Александр Дюков на площадке ПМЭФ-2025.

"Стороны намерены при участии федерации футбола Самарской области совместно решать задачи по подготовке юных футболистов и игроков для профессиональных клубов региона, совершенствованию инфраструктуры, кадровому обеспечению, проведению всероссийских и региональных соревнований среди детей и молодежи, школьных и дворовых команд, реализации различных проектов по поддержке массового и детско-юношеского футбола", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что футболом в регионе занимаются более 82 тыс. человек. В РПЛ Самарскую область представляют сразу две команды - "Крылья Советов" и "Акрон".

Как сообщалось, в апреле текущего года в Самаре начал работу штаб общественного движения "Чистый спорт", цель которого - защита интересов спортсменов, тренеров, команд в ситуациях, когда их права ущемляются или нарушаются (в случаях необъективного судейства, постороннего влияния на спортивный результат, применения допинга соперниками), а также борьба с коррупцией и пропаганда идей чистого спорта и честной игры среди детей и молодежи.

Кроме того, в 2025 году с 20 по 22 октября Самара станет площадкой для проведения международного форума "Россия - спортивная держава", планируется, что его посетят 3 тыс. человек.