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ПСЖ уступил "Ботафого" на клубном ЧМ по футболу

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 0:1 уступили бразильскому "Ботафого" в матче второго тура группового этапа клубного чемпионата мира, проходящего в США.

Встреча состоялась в Пасадене.

Автором единственного гола стал Игор Жезус, 36-я минута.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе.

Также в ночь на пятницу испанский "Атлетико" со счетом 3:1 выиграл у американской команды "Сиэтл Саундерс". Матч прошел в Сиэтле.

В составе "Атлетико" дубль оформил Пабло Барриос (11, 55), один точный удар – на счету Акселя Витселя (47).

Среди игроков "Сиэтла" отличился Альберт Русняк (50).

В группе В лидирует "Ботафого" (6 очков), далее идут ПСЖ, "Атлетико" (по 3), "Сиэтл Саундерс" (0).

В заключительном третьем туре группового этапа "Атлетико" сыграет с "Ботафого", "Сиэтл Саундерс" - с ПСЖ. Матчи пройдут 23 июня и стартуют в 22:00 мск.

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