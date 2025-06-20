ФК "Торпедо" работает в штатном режиме на фоне коррупционного скандала

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Игроки, тренерский штаб и персонал "Торпедо" в настоящий момент сосредоточены на подготовке к предстоящим матчам, несмотря на ситуацию с задержанием совладельца московского футбольного клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Об этом говорится в заявлении "Торпедо".

"Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК "Торпедо Москва" продолжается в штатном режиме", - говорится в обращении, текст которого разместила пресс-служба ФК.

"Тренировочный процесс команды на сборах в Москве проходит в полном соответствии с утвержденным планом, все спортивные и административные функции выполняются в полном объеме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнерами нашего клуба", - отмечается в обращении.

В клубе заявили, что находятся в курсе следственных действий в отношении руководителей ФК.

"Подчеркиваем, что расследование находится в компетенции правоохранительных органов и судебной системы", - заявили в "Торпедо", напомним о принципе презумпции невиновности.

"Наш клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона", - заверили в "Торпедо".

СМИ сообщали, что Соболев и директор "Торпедо" Валерий Скородумов подозреваются в попытке дачи взятки судье за решение в пользу команды. Возбуждено дело.

Ранее в пятницу генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС проведет проверку в связи с делом о подкупе судьи руководством "Торпедо".

В сезоне-2024/25 "Торпедо" выступало в Первой лиге и, заняв второе место, получило прямую путевку в РПЛ.