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Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира в Галле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов победил аргентинца Томаса-Мартина Этчеверри в четвертьфинале турнира в Галле (Германия).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.

В мировом рейтинге Хачанов занимает 22-е место, Этчеверри – 63-е.

В полуфинале россиянин сыграет с 45-й ракеткой мира представителем Казахстана Александром Бубликом. В другой паре 1/2 финала российский теннисист Даниил Медведев (11) встретится с немец Александром Зверевым (3).

Призовой фонд турнира ATP 500 составляет 2,5 млн евро.

Действующий победитель турнира в Галле – итальянец Янник Синнер. Из россиян победителем соревнования трижды становился Евгений Кафельников. Несколько российских теннисистов, включая Даниила Медведева и Андрея Рублева, доходили до финала.

Даниил Медведев теннис Карен Хачанов
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